Arriva l’Eurovision Song Contest Live Tour con una data anche a Milano

L'Eurovision Song Contest Live Tour si avvicina, con una tappa anche a Milano. Dopo mesi di discussioni sulla partecipazione di Israele, l’evento si svolgerà in Austria, paese vincitore dell’edizione 2025. Un’occasione per seguire dal vivo le esibizioni dei partecipanti e vivere l’atmosfera di uno degli eventi musicali più seguiti a livello internazionale.

Dopo mesi di polemiche, principalmente legate alla partecipazione di Israele, a maggio l’ Eurovision Song Contest approderà in Austria, Paese vincitore dell’edizione 2025. Subito dopo, però, il carrozzone si imbarcherà in un tour celebrativo in tutto il contenente, che farà tappa anche a Milano, all’ Arena di Santa Giulia, il 19 giugno. L’ Eurovision Song Contest Live Tour festeggerà settant’anni della manifestazione canora; dieci partecipanti dell’edizione 2026 si esibiranno in altrettante città europee, a partire da Londra, il prossimo 15 giugno. Come si legge nel comunicato ufficiale, sul palco si alterneranno “artisti iconici che hanno dato vita a performance leggendarie negli ultimi sette decenni dell’Eurovision Song Contest e dieci artisti in gara per la finale del 2026 a Vienna”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Arriva il primo Eurovision Song Contest Live Tour Un evento unico per celebrare 70 anni di musica, show e momenti iconici! 19 giugno 2026 | Arena Milano, Milano Scopri tutte le info: buff.ly/gufwvBB x.com

