Arriva l’Atalanta Pisa a caccia di punti Tra assenze e certezze il rebus del Gila

Domani sera, Atalanta e Pisa si sfideranno in una gara importante per il prosieguo del campionato. Tra assenze e conferme, le due squadre affrontano questa partita con obiettivi diversi. L’attenzione è rivolta anche alle condizioni di Gila, il cui coinvolgimento resta ancora da definire. Una sfida che potrebbe rappresentare un momento chiave nel cammino stagionale di entrambe le squadre.

Emergenza e attesa: l’ambiente nerazzurro attende con trepidazione la sfida di domani sera, che potrebbe assumere i contorni di un nuovo percorso all’interno del lungo tragitto in campionato. Dopo un intero girone vissuto con tante incognite e le incertezze dettate da lacune e assenze, lo Sporting Club e i suoi tifosi vogliono regalarsi una seconda parte di stagione densa di sorrisi e punti fermi (ma anche punti in classifica, aggiungiamo). Contro l’ Atalanta la musica di sottofondo non cambierà, poiché mister Gilardino dovrà sicuramente fare a meno di parecchi interpreti: mancheranno i lungo degenti Calvin Stengs e Raul Albiol, ma anche Daniel Denoon e Isak Vural non sono riusciti a recuperare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

