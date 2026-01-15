Arriva la fiamma olimpica | tra i tedofori Umberto Coassin protagonista a Cortina nel 1956

La Fiamma Olimpica e Paralimpica, accesa nel Bosco sacro di Olimpia lo scorso 26 novembre, giungerà a Pordenone domenica 25 gennaio 2026. Tra i tedofori figura Umberto Coassin, protagonista alle Olimpiadi di Cortina nel 1956. Questo evento rappresenta un momento di collegamento tra passato e presente, sottolineando l’importanza dello spirito olimpico e dei valori di solidarietà e impegno che caratterizzano le Olimpiadi.

La Fiamma Olimpica e Paralimpica, accesa lo scorso 26 novembre nel Bosco sacro di Olimpia, arriva a Pordenone domenica 25 gennaio 2026. La città del Noncello sarà la 49esima tappa del suo viaggio attraverso l’Italia, ospitando per 75 minuti (9.15-10.30) un passaggio storico che non si vedeva dal 2006. Dal 6 dicembre la Torcia attraversa tutte le regioni italiane, portando i valori universali dello sport in vista dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026 (6-22 febbraio). L’Italia accoglierà 3.500 atleti da 93 Paesi, con 200 gare, 195 medaglie, 16 discipline olimpiche e 6 paralimpiche. Il Commissario Superiore della Polizia Locale Danilo Dei Cas ha illustrato il tragitto: partenza alle 9. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Leggi anche: Marche, arriva la Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026: percorso, tappe e possibili tedofori Leggi anche: Milano Cortina 2026, la Fiamma Olimpica arriva a Napoli: il percorso e i tedofori annunciati da Coca-Cola Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La Fiamma Olimpica accolta in Riviera: la Romagna protagonista della Tappa 29; Fiamma olimpica Milano-Cortina 2026: oggi la tappa a Torino; La fiamma olimpica arriva a Genova: percorso, orari e divieti; La fiamma olimpica arriva sul Lago Maggiore, il Piroscafo Piemonte tedoforo d'eccezione. Fiamma olimpica, martedì 20 gennaio la fiaccola arriva in città: chiuse tutte le scuole per la festa di sport e valori - La fiamma olimpica passa per il capoluogo, nella tappa numero 44 del tour nel Paese, martedì 20 dalle 13. ilgazzettino.it

La Fiamma Olimpica arriva a Venezia - Tra una settimana esatta la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 toccherà Venezia e Mestre ... ilnuovoterraglio.it

Milano Cortina: la fiamma olimpica arriva il 22/1 a Venezia - Venezia si prepara ad accogliere, il 22 gennaio, la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 L'arrivo della tappa in laguna ... sportmediaset.mediaset.it

La fiamma olimpica arriva a Viareggio domani, giovedì 15 gennaio, alle 11, al Principino Eventi in Passeggiata facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.