Arresto cardiaco mentre i carabinieri lo bloccano a terra | Italia condannata dalla Corte europea dei diritti umani

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia in relazione all’arresto di Riccardo Magherini, deceduto durante un intervento delle forze dell’ordine nel 2013 a Firenze. Questo verdetto rappresenta una valutazione ufficiale sulla gestione dell’evento, avvenuto circa dodici anni fa, e si inserisce nel quadro delle responsabilità delle autorità nel rispetto dei diritti umani durante operazioni di controllo e repressione.

STRASBURGO – A quasi dodici anni dalla tragica notte che sconvolse il quartiere di Borgo San Frediano, arriva una parola definitiva, seppur di natura sovranazionale, sulla vicenda di Riccardo Magherini. La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha condannato l'Italia, ritenendo lo Stato responsabile della morte dell'ex calciatore trentanovenne, avvenuta a Firenze nella notte tra il 2 e il 3 marzo del 2014 durante un drammatico fermo in strada. La sentenza: "Mancò l'assoluta necessità". Secondo i giudici di Strasburgo, lo Stato italiano ha violato il diritto alla vita (articolo 2 della Convenzione Europea).

