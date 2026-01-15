Arresto cardiaco mentre i carabinieri lo bloccano a terra | Italia condanata dalla Corte europea dei diritti umani

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia in relazione all’arresto di Riccardo Magherini, avvenuto a Borgo San Frediano. Dopo quasi dodici anni, questa sentenza rappresenta una parola definitiva sulla vicenda, evidenziando le responsabilità e le implicazioni di quel tragico episodio. Un tema che solleva riflessioni sulle procedure di intervento delle forze dell’ordine e sui diritti delle persone in stato di fermo.

STRASBURGO – A quasi dodici anni dalla tragica notte che sconvolse il quartiere di Borgo San Frediano, arriva una parola definitiva, seppur di natura sovranazionale, sulla vicenda di Riccardo Magherini. La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha condannato l'Italia, ritenendo lo Stato responsabile della morte dell'ex calciatore trentanovenne, avvenuta a Firenze nella notte tra il 2 e il 3 marzo del 2014 durante un drammatico fermo in strada. La sentenza: "Mancò l'assoluta necessità". Secondo i giudici di Strasburgo, lo Stato italiano ha violato il diritto alla vita (articolo 2 della Convenzione Europea).

Magherini - ex calciatore allora 39enne - è morto nella notte tra il 2 e il 3 marzo del 2014 a seguito di un arresto cardiaco mentre, a seguito di un fermo, i carabinieri lo tenevano immobilizzato a terra - facebook.com facebook

