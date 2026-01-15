Arresti per droga il Siulp elogia l’operato dei colleghi della polizia

Il Siulp, sindacato di polizia, ha espresso apprezzamento per gli arresti operati recentemente dagli agenti della questura di Agrigento, impegnati nelle attività della squadra mobile e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Il segretario provinciale, Salvo Alonge, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dai colleghi per garantire la sicurezza e il rispetto della legge sul territorio.

