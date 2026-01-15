Arrestato un quarantacinquenne russo era ricercato in Francia per il sequestro di un banchiere

Un uomo russo di 45 anni, ricercato in Francia per il sequestro di un banchiere uzbeko, è stato arrestato a Firenze dai carabinieri. L’arresto è stato effettuato nel rispetto delle procedure di cooperazione internazionale, e ora l’individuo è a disposizione delle autorità francesi per le successive procedure giudiziarie.

Un cittadino russo di 45 anni, ricercato in Francia per il sequestro di un banchiere uzbeko, è stato rintracciato e arrestato a Firenze dai carabinieri. L’uomo, Rustan Saralapov, è stato fermato in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria francese, su richiesta del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Saralapov avrebbe preso parte, insieme ad altri complici, al sequestro di Olimpo Kakhramonjon, cittadino uzbeko e amministratore delegato di Anorbank, banca digitale commerciale dell’Uzbekistan. Il rapimento risale al 22 giugno 2025 ed è avvenuto a Parigi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

