Aria pesante e Pm10 oltre i limiti scattano i divieti di primo livello
Ogni inverno, Brescia si trova ad affrontare un aumento delle concentrazioni di particolato atmosferico, con PM10 spesso sopra i limiti consentiti. In risposta a questa situazione, vengono attivati i divieti di primo livello per ridurre l'inquinamento e tutelare la salute pubblica. Questi interventi rappresentano misure preventive per limitare l'impatto delle polveri sottili in periodi critici.
Puntuali come ogni inverno, i veleni tornano a saturare l'aria bresciana, portando i valori di PM10 ben oltre i livelli di guardia. Il superamento delle soglie critiche per oltre due giorni consecutivi ha spinto il Comune di Brescia, in linea con le direttive di Regione Lombardia, a far scattare i provvedimenti di primo livello. A partire da domani, venerdì 16 gennaio, il territorio cittadino sarà soggetto a una serie di restrizioni che spaziano dalla mobilità al riscaldamento domestico, nel tentativo di mitigare l'accumulo di polveri sottili favorito dalle attuali condizioni meteorologiche. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
