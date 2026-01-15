Aria pesante e Pm10 oltre i limiti scattano i divieti di primo livello
Ogni inverno, i livelli di PM10 nella provincia di Brescia superano i limiti stabiliti, causando un aumento delle restrizioni al traffico. Con l'aria diventata più pesante e l'inquinamento atmosferico in crescita, si attivano le misure di primo livello per tutelare la salute pubblica e ridurre l'impatto sull'ambiente.
Puntuali come ogni inverno, i veleni tornano a saturare l'aria bresciana, portando i valori di PM10 ben oltre i livelli di guardia. Il superamento delle soglie critiche per oltre due giorni consecutivi ha spinto il Comune di Brescia, in linea con le direttive di Regione Lombardia, a far scattare i provvedimenti di primo livello. A partire da domani, venerdì 16 gennaio, il territorio cittadino sarà soggetto a una serie di restrizioni che spaziano dalla mobilità al riscaldamento domestico, nel tentativo di mitigare l'accumulo di polveri sottili favorito dalle attuali condizioni meteorologiche. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
