Arezzo prima in Italia per export orafo nel 2025
Arezzo si conferma al primo posto in Italia per l’export nel settore orafo nel 2025. Nei primi nove mesi dell’anno, le esportazioni della città hanno raggiunto valori significativi, consolidando la posizione di leadership del distretto orafo aretino nel mercato internazionale. Questo risultato riflette la solidità e la qualità delle produzioni locali, confermando Arezzo come uno dei principali poli dell’oreficeria italiana.
Arezzo, 15 gennaio 2026 – Arezzo si conferma al primo posto nella classifica nazionale dell' export orafo nei primi nove mesi del 2025 con esportazioni per 3.636,3 milioni di euro, pari al 37,2% del totale nazionale di 9.770 milioni. Lo evidenzia un'indagine sul settore orafo-argentiero-gioielliero in Italia dell 'Area studi Mediobanca. Lo studio analizza i dati finanziari dei 101 maggiori player con un giro d'affari superiore ai 19 milioni di euro ciascuno. Nonostante un decremento del 31,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, si spiega in una nota, la provincia toscana mantiene saldamente la leadership, distanziando nettamente il secondo classificato Vicenza (export di 1.
