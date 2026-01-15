Arezzo esplode palazzina | tre feriti

Un'esplosione in una palazzina di due piani a Il Matto, Arezzo, ha causato il ferimento di tre persone. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio, provocando danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell'esplosione.

19.41 Tre persone sono rimaste ferite nell' esplosione che ha distrutto una palazzina di due piani in località Il Matto, nel comune di Arezzo. I feriti sono stati trasportati in ospedale e non sono in gravi condizioni. Sul posto è stato attivato il piano per le grandi emergenze, con l'intervento di più squadre dei vigili del fuoco. Sono in corso controlli sull'edificio per escludere persone sotto le macerie. Le cause dello scoppio, preceduto da un forte boato,da un incendio e dal crollo parziale, sono ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Arezzo: crolla palazzina dopo esplosione, tre feriti. Ricerche sotto le macerie Leggi anche: Arezzo, crolla una palazzina dopo esplosione. Tre i feriti, due in gravi condizioni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Esplosione in un edificio ad Arezzo, tre feriti. Arezzo, esplode una palazzina: ci sono 3 feriti, grave una donna di 80 anni - Una palazzina di due piani è parzialmente crollata oggi nel tardo pomeriggio nella località Il Matto, nel comune di Arezzo, a seguito di un'esplosione. msn.com

Arezzo, crollo di una palazzina dopo un’esplosione: soccorritori al lavoro tra le macerie - Violenta esplosione devasta una palazzina a Il Matto, alle porte di Arezzo: scattato immediato l’intervento dei soccorsi. notizie.it

Esplode e crolla una palazzina ad Arezzo: si cercano possibili vittime sotto le macerie - Tutta la zona è stata temporaneamente chiuse per le operazioni di soccorso. fanpage.it

Notizia in aggiornamento Sarebbero tre i feriti nell'esplosione avvenuta nel tardo pomeriggio in località Il Matto, nel comune di Arezzo, che ha distrutto una palazzina di due piani. I feriti, secondo quanto si apprende, sarebbero già stati trasportati in ospedale - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.