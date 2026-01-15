Arezzo | crolla palazzina dopo esplosione tre feriti Ricerche sotto le macerie

Una palazzina di due piani è parzialmente crollata nel tardo pomeriggio di oggi, 15 gennaio 2026, ad Arezzo, a causa di un'esplosione. Tre persone sono rimaste ferite e le squadre di soccorso stanno effettuando ricerche tra le macerie per verificare eventuali altri dispersi. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte.

