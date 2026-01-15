Arena Roma il ct dell’Italia U18 sicuro | Gol? Lo merita è un ragazzo super che vuole sempre migliorarsi Una dote non comune
Massimiliano Favo, ct dell’Italia Under 18, commenta con entusiasmo l’esordio di Arena in Coppa Italia, sottolineando il suo talento e la voglia di migliorarsi. Favo evidenzia come il gol sia un risultato meritato di un ragazzo dotato di grandi qualità e determinazione. Per il futuro, il tecnico invita il giovane a continuare con impegno, considerando questa partita come un punto di partenza per molte altre sfide di successo.
Arena Roma, parla Favo, ct dell’Italia U18: «Quella in Coppa Italia deve essere una prima bella pagina di tante altre» Massimiliano Favo, commissario tecnico dell’Italia Under 18, su La Gazzetta dello Sport commenta con entusiasmo l’esordio con gol del suo giovane allievo Arena in Coppa Italia, analizzandone le caratteristiche e offrendo consigli per gestire il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
