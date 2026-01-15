Arena Roma il ct dell’Italia U18 sicuro | Gol? Lo merita è un ragazzo super che vuole sempre migliorarsi Una dote non comune

Massimiliano Favo, ct dell’Italia Under 18, commenta con entusiasmo l’esordio di Arena in Coppa Italia, sottolineando il suo talento e la voglia di migliorarsi. Favo evidenzia come il gol sia un risultato meritato di un ragazzo dotato di grandi qualità e determinazione. Per il futuro, il tecnico invita il giovane a continuare con impegno, considerando questa partita come un punto di partenza per molte altre sfide di successo.

Roma, Arena in arrivo dal Pescara: nell'accordo può rientrare Plaia - Nell'operazione può entrare Matteo Plaia, diciannovenne difensore centrale della Primavera giallorossa ... corrieredellosport.it

Roma, domani le visite mediche di Arena: il classe 2009 intanto saluta Pescara - L'attaccante classe 2009 dovrebbe essere domani nella Capitale per le visite mediche di rito, come rivelato da Fabrizio Romano. tuttomercatoweb.com

#IlMiglioreVG - Arena è il man of the match di Roma-Torino 2-3 #ASRoma #Arena #RomaTorino #vocegiallorossa facebook

Il primo gol segnato da Antonio Arena con la Roma in Coppa Italia contro il Torino permette al Pescara di incassare il bonus legato alla presenza in prima squadra dell’attaccante, a cui si somma anche quello relativo alla rete. In totale il club riceverà circa 3 x.com

