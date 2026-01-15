Arabo come lingua curricolare in un liceo di Roma | è polemica

Da romatoday.it 15 gen 2026

L’introduzione dell’arabo come terza lingua curricolare al liceo Montale di Roma ha suscitato reazioni e discussioni. La decisione, annunciata dall’istituto, ha generato polemiche tra le diverse parti politiche, con la Lega che ha annunciato un’interrogazione parlamentare. La questione mette in luce il dibattito sulle scelte curriculari e sulle priorità educative nel contesto italiano.

Tutto inizia da un post pubblicato su Instagram dall’associazione “MuRo 27 – Musulmani per Roma”, che ha come obiettivo quello di portare nuovi temi nel dibattito cittadino, in vista delle elezioni amministrative che sceglieranno il nuovo sindaco. "Come terza lingua curricolare – si legge nel post - il liceo linguistico Montale di Roma offrirà la possibilità di scegliere una lingua extra-europea tra il cinese e l’arabo. La lingua araba è parlata da diverse decine di migliaia di persone nella Capitale. Tra buonismo e cattivismo nei confronti della presenza di origine straniera noi stiamo con la conoscenza, quindi con la buona scuola pubblica. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

