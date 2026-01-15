Arabo come lingua curricolare in un liceo di Roma | è polemica

L’introduzione dell’arabo come terza lingua curricolare al liceo Montale di Roma ha suscitato reazioni e discussioni. La decisione, annunciata dall’istituto, ha generato polemiche tra le diverse parti politiche, con la Lega che ha annunciato un’interrogazione parlamentare. La questione mette in luce il dibattito sulle scelte curriculari e sulle priorità educative nel contesto italiano.

Tutto inizia da un post pubblicato su Instagram dall’associazione “MuRo 27 – Musulmani per Roma”, che ha come obiettivo quello di portare nuovi temi nel dibattito cittadino, in vista delle elezioni amministrative che sceglieranno il nuovo sindaco. "Come terza lingua curricolare – si legge nel post - il liceo linguistico Montale di Roma offrirà la possibilità di scegliere una lingua extra-europea tra il cinese e l’arabo. La lingua araba è parlata da diverse decine di migliaia di persone nella Capitale. Tra buonismo e cattivismo nei confronti della presenza di origine straniera noi stiamo con la conoscenza, quindi con la buona scuola pubblica. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Arabo come lingua curricolare al liceo Montale di Roma, scoppia la polemica politica Leggi anche: Roma, l’arabo in un istituto come terza lingua: il deputato Sasso annuncia un’interrogazione per chiarire l’origine della proposta Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Arabo come lingua curricolare al liceo Montale di Roma, scoppia la polemica politica; Arabo lingua curricolare in un liceo: Sasso annuncia interrogazione parlamentare; La discussa introduzione dell’arabo come lingua curricolare in un liceo romano: Sasso presenta un’interrogazione parlamentare; Arabo al liceo, a Roma la prima scuola a introdurlo. Scoppia la polemica: «Islamizzazione strisciante». Arabo al liceo, a Roma la prima scuola a introdurlo. Scoppia la polemica: «Islamizzazione strisciante» - Il primo istituto a introdurla come terza lingua curricolare sarebbe il Liceo linguistico ... msn.com

Roma, l’arabo in un istituto come terza lingua: il deputato Sasso annuncia un’interrogazione per chiarire l’origine della proposta - Un Liceo di Roma introduce l'insegnamento dell'arabo come materia curriculare, suscitando la reazione del deputato Rossano Sasso. orizzontescuola.it

Arabo come lingua curricolare al liceo Montale di Roma, scoppia la polemica politica - Sembra che il primo liceo della Capitale ad averla come terza lingua curriculare sarà il Liceo linguistico Montale di Roma che “offrirà la possibilità di scegliere una lingua extra- msn.com

L'arabo potrebbe diventare materia scolastica a Roma. Il primo istituto a introdurla come terza lingua curricolare sarebbe il Liceo linguistico Montale, che «offrirà la possibilità di scegliere una lingua extra-europea tra il cinese e l’arabo. La lingua araba è parlat facebook

