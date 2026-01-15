Aprono le iscrizioni per la Valmalenco Ultra Trail

Sono aperte le iscrizioni per la nona edizione della Valmalenco Ultra Trail (VUT), che si terrà il 24 e 25 luglio. La manifestazione rappresenta un'occasione per gli appassionati di trail running di confrontarsi su un percorso impegnativo immerso nel paesaggio della Valmalenco. Le iscrizioni sono disponibili a partire dalle ore 12 di oggi.

Aprono oggi alle ore 12 le iscrizioni per la Vut, la Valmalenco Ultra trail distance, nona edizione della kermesse che, quest'anno è in programma il 24 e 25 luglio.Percorsi e distanzeCome di consueto, sono molteplici le possibilità per gli appassionati: la 90 chilometri con dislivello positivo di.

