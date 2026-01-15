Appuntamento con la passeggiata tematica al Castello Alfonsino | esperienza unica tra storia e natura

Domenica 18 gennaio alle ore 11, presso il Castello Alfonsino di Brindisi, si svolgerà una passeggiata tematica dedicata alla scoperta del patrimonio storico e naturale dell’area. L'evento offre un'occasione per conoscere più approfonditamente il castello e il contesto ambientale circostante, in un percorso pensato per appassionati di storia e natura. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano esplorare il territorio in modo tranquillo e informativo.

BRINDISI - Domenica 18 gennaio, alle ore 11, presso il Castello Alfonsino - Forte a Mare di Brindisi si terrà una passeggiata tematica: un'esperienza unica tra storia e natura.Per l'occasione, il tradizionale percorso di visita si arricchisce di una passeggiata lungo l'area della macchia. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

