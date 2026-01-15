A Lavinio, un uomo è stato vittima di un'aggressione presso la stazione ferroviaria, durante la quale è stato colpito con bottiglie e oggetti metallici da un gruppo di assalitori. L’obiettivo dei aggressori era il furto del denaro in suo possesso. L’episodio ha portato all’arresto dei responsabili, che sono stati fermati dalle forze dell’ordine.

Un uomo è stato aggredito nei pressi della stazione ferroviaria di Lavinio, dove è stato colpito con bottiglie e vari oggetti in ferro da un gruppo di assalitori, che avevano come obiettivo quello di derubarlo del denaro che aveva con sé. Dopo l’aggressione, i malviventi si sono dati alla fuga. L’incidente è avvenuto il 28 novembre scorso. Recentemente, grazie all’azione tempestiva della polizia di Stato, i due aggressori, entrambi fratelli di origine marocchina, sono stati identificati e arrestati. Il tribunale di Velletri ha emesso nei loro confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, accusandoli di rapina e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Anzio: picchiano uomo in stazione a Lavinio per derubarlo, arrestati

Leggi anche: Anzio, controlli nella zona della stazione Lavinio: tre arresti e due denunce

Leggi anche: Lavinio | Anzio. Violenza sessuale aggravata su una minore. I Carabinieri rintracciano e arrestano un cittadino marocchino di 24 anni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Terrore ad Anzio, rapinano e picchiano un 44enne; Un uomo rapinato e pestato in strada: i carabinieri rintracciano i due aggressori; Anzio, rapina violenta in strada: 44enne picchiato e derubato, arrestati due uomini in uno stabile abbandonato; Anzio, rapinano e picchiano un 44enne: lo trovano riverso in strada i Carabinieri.

Anzio: picchiano uomo in stazione a Lavinio per derubarlo, arrestati - Un uomo è stato aggredito nei pressi della stazione ferroviaria di Lavinio, dove è stato colpito con bottiglie e vari oggetti in ferro da un gruppo di ... romadailynews.it

Anzio, rapina violenta in strada: 44enne picchiato e derubato, arrestati due uomini in uno stabile abbandonato - Anzio, rapina in via di Valle Schioia: 44enne picchiato e derubato del cellulare. ilquotidianodellazio.it