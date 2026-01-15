Anzano del Parco malore improvviso in palestra | uomo di 49 anni soccorso in codice rosso

Nel pomeriggio di ieri, 14 gennaio, ad Anzano del Parco, un uomo di 49 anni ha accusato un improvviso malore mentre si trovava nella palestra ZeroNero, davanti al supermercato Bennet. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che lo hanno trasportato in codice rosso. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i presenti, evidenziando l’importanza di tempestivi interventi di emergenza in situazioni di emergenza sanitaria.

