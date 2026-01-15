Anzano del Parco malore improvviso in palestra | uomo di 49 anni soccorso in codice rosso
Nel pomeriggio di ieri, 14 gennaio, ad Anzano del Parco, un uomo di 49 anni ha accusato un improvviso malore mentre si trovava nella palestra ZeroNero, davanti al supermercato Bennet. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che lo hanno trasportato in codice rosso. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i presenti, evidenziando l’importanza di tempestivi interventi di emergenza in situazioni di emergenza sanitaria.
Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri, 14 gennaio, ad Anzano del Parco, all’interno della palestra ZeroNero, davanti al Bennet, dove un uomo di 49 anni avrebbe avuto un infarto.L’allarme è scattato intorno alle 16.45. Secondo quanto indicato anche da Areu (Agenzia regionale emergenza. 🔗 Leggi su Quicomo.it
