Antonio Posati | l' imprenditore di Viterbo con il sogno della Dakar il rally di moto più duro al mondo

Antonio Posati, 34 anni, è un imprenditore di Viterbo con la passione per il motorsport. Il suo obiettivo è portare i colori della sua città alla Dakar, uno dei rally più impegnativi al mondo. Con determinazione e dedizione, Posati si impegna a condividere il suo percorso e a rappresentare Viterbo a livello internazionale.

Antonio Posati, giovane imprenditore di 34 anni, è determinato a far conoscere a tutto il mondo i colori della sua Viterbo. Ha da poco iniziato il suo percorso verso il rally Dakar, uno dei sogni più ambiti nel mondo dei motori. Si tratta di una gara estrema, che attraversa deserti e territori impervi, mettendo alla prova moto e piloti sotto il profilo fisico, tecnico e mentale. La sua è la storia di un uomo che ha deciso a tutti i costi di inseguire la sua passione. Appassionato di moto fin da bambino, dopo alcuni anni di stop Posati ha deciso di rimettersi in gioco e puntare dritto verso l'Africa, con l'obiettivo finale di partecipare alla Dakar, la competizione rally raid più dura e prestigiosa al mondo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

