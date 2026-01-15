Annabella trovata morta l’ultimo drammatico messaggio

Una ragazza di 22 anni è stata trovata morta nei Colli Euganei. Sul luogo sono stati rinvenuti una bicicletta viola, due pizze sul portapacchi e un messaggio finale che potrebbe offrire chiarimenti sulla vicenda. La scoperta ha suscitato attenzione e interrogativi sulla dinamica dell’accaduto, mentre le autorità continuano le indagini per ricostruire gli ultimi momenti della giovane.

C'è una bici viola che taglia la notte dei Colli Euganei, due pizze sul portapacchi e una ragazza di 22 anni che pedala da sola, lontano da casa. Nessuno immagina che quelle immagini saranno le ultime, che quelle ore diventeranno un rompicapo doloroso per un'intera comunità. Si chiama Annabella Martinelli, è una studentessa universitaria, vive a Padova e come tante ragazze della sua età ha sogni, progetti, amicizie, abitudini. La sera del 6 gennaio, però, qualcosa cambia. Esce di casa, prende la bici e, da quel momento, di lei non si sa più nulla. Inizia così una corsa contro il tempo che tiene con il fiato sospeso familiari, amici e centinaia di persone.

