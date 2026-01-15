Annabella Martinelli trovata morta la 22enne impiccata vicino a dove era stata trovata la bici

È stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la giovane di 22 anni di Padova scomparsa lo scorso 6 gennaio. Il corpo è stato rinvenuto nei Colli Euganei, vicino al luogo dove era stata trovata la sua bicicletta. La vicenda solleva interrogativi sulla sua scomparsa e le circostanze del decesso. Le autorità continuano le indagini per chiarire quanto accaduto.

È stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova scomparsa lo scorso 6 gennaio. Il ritrovamento, apprende l'Ansa, è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. Sul posto si sta recando, oltre al procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli, anche il magistrato titolare dell'indagine, Claudio Fabris, e i carabinieri del comando provinciale di Padova, che stanno svolgendo gli accertamenti sulla sparizione della ragazza. Il ritrovamento sui Colli Euganei. Il corpo di Annabella Martinelli è stato trovato appeso a un albero, a circa cento passi dal palo a cui era stata appoggiata la bicicletta viola della giovane, in località Villa di Teolo (Padova).

