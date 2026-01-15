annabella martinelli trovata morta in un bosco sui colli euganei era sparita il 6 gennaio il corpo notato da una passante

Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni, è stata trovata deceduta nel bosco sui Colli Euganei, a seguito di un impiccagione. La giovane, scomparsa il 6 gennaio, era stata vista allontanarsi con la bicicletta, successivamente rinvenuta parcheggiata con il lucchetto. La notizia si è diffusa dopo il ritrovamento del corpo da parte di una passante, che ha segnalato la scoperta alle autorità.

La studentessa 22enne Annabella Martinelli è stata trovata impiccata: si era allontanata di casa con la bicicletta, poi ritrovata a una ventina di km parcheggiata con il lucchetto. La sera della scomparsa aveva ordinato due pizze, i cartoni erano vicino al mezzo Speranze finite. Annabella Martinelli, la ventiduenne padovana di cui non si avevano più notizie dalla sera dell'Epifania, è stata trovata morta impiccata giovedì 15 gennaio, poco distante da dove era stata individuata la sua bicicletta qualche giorno fa in una strada di Teolo (Padova), ai piedi dei Colli Euganei. Il corpo senza vita della giovane è stato localizzato in mezzo a una serie di alberi tra i civici 1 e 3 di via Euganea Teolo: a notarla una donna che sarebbe stata a passeggio col cane.

