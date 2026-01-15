Annabella Martinelli trovata morta | i biglietti nello zaino il giorno del decesso e cosa non torna

Annabella Martinelli, studentessa di 22 anni scomparsa da Padova il 6 gennaio, è stata trovata morta nel casolare dei Colli Euganei. L’indagine si è concentrata sui biglietti trovati nello zaino e sul giorno del decesso, sollevando interrogativi su quanto accaduto. La vicenda si sviluppa nel silenzio della natura, lontano da occhi e strade, portando alla luce elementi chiave per comprendere le circostanze del suo decesso.

È finita nel silenzio della boscaglia dei Colli Euganei, lontano da strade e sguardi, la vicenda di Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni scomparsa da Padova il 6 gennaio scorso. Il suo corpo è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi in un vecchio casolare abbandonato nel territorio di Teolo, impiccato a una corda che, secondo gli investigatori, la giovane avrebbe portato con sé. La zona, particolarmente impervia e difficilmente accessibile, non era stata battuta "così nel dettaglio" nei giorni delle ricerche. Un dettaglio che spiega perché il corpo sia rimasto nascosto per oltre una settimana.

