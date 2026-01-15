Annabella Martinelli, ragazza di 22 anni scomparsa il 6 gennaio, è stata trovata morta. La vicenda solleva interrogativi, tra cui il lucchetto alla bici, le pizze per due e l’ipotesi di un incontro con qualcuno. La sua morte, ufficialmente considerata un suicidio, resta al centro di dubbi e riflessioni, lasciando aperti molti aspetti sulla dinamica e sulle circostanze della scomparsa.

Annabella Martinelli è morta. La ricerca della ragazza di 22 anni scomparsa il 6 gennaio scorso si è conclusa nel peggiore dei modi. Il corpo della giovane è stato trovato impiccato a un albero in un boschetto dei Colli Euganei, giovedì 15 gennaio. Per gli inquirenti la pista del suicidio è quella più forte al momento, anche se non si esclude nessuna ipotesi. A notare il corpo di Annabella Martinelli è stato un passante che stava passeggiando col cane. Il cadavere è stato trovato appeso ad un albero a cento passi dal palo a cui era stata appoggiata la bicicletta viola della giovane, in località Villa di Teolo (Padova). 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Annabella Martinelli trovata morta, è suicidio? Cosa non torna: il lucchetto alla bici, le pizze per due e l'ipotesi dell'incontro con qualcuno

