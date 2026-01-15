Annabella Martinelli trovata impiccata vicino al luogo del ritrovamento della bici

Sul monte dei Colli Euganei è stata trovata morta Annabella Martinelli, la studentessa padovana di 22 anni scomparsa la sera del 6 gennaio. La notizia ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze del decesso e fare luce su quanto accaduto.

La tragica scoperta sui Colli Euganei. È stata trovata morta Annabella Martinelli, la studentessa padovana di 22 anni allontanatasi da casa la sera del 6 gennaio. Il suo corpo è stato ritrovato nella zona impervia dei Colli Euganei che da giorni era oggetto di costanti ricerche da parte di vigili del fuoco, forze dell'ordine e volontari della protezione civile. Il corpo di Annabella Martinelli è stato trovato appeso ad un albero a cento passi dal palo a cui era stata appoggiata la bicicletta viola della giovane, in località Villa di Teolo (Padova). La zona è in un giardino di una casa tra i civici 3 e 5 della via Euganea Teolo, sul lato destro dello stesso sterrato su cui si sono inerpicati cinofili con i cani molecolari, vigili del fuoco e tutti quelli che hanno cercato la giovane.

