annabella martinelli trovata impiccata nel padovano

Annabella Martinelli, 22 anni di Padova, è stata trovata impiccata nel Padovano. La giovane, scomparsa lo scorso 6 gennaio, è stata rinvenuta senza vita in circostanze ancora da chiarire. La notizia ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale. Le autorità stanno conducendo approfondimenti per comprendere le ragioni di questa tragedia.

E' stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Il ritrovamento - apprende l'ANSA - è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua biciletta. Sul posto si sta recando il Procuratore della repubblica di Padova.

