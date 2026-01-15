Annabella Martinelli ritrovata morta l’ultimo messaggio | parole atroci

Il corpo di Annabella Martinelli è stato trovato nei boschi dei Colli Euganei, dopo giorni di ricerche. L’ultimo messaggio lasciato dalla vittima ha attirato l’attenzione, suscitando domande sulla sua morte. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause e le circostanze di questo decesso. La comunità si stringe intorno alla famiglia in un momento di grande dolore.

Il corpo senza vita di Annabella Martinelli è stato ritrovato nei boschi dei Colli Euganei, al termine di giorni di ricerche incessanti. A quanto pare la ragazza sarebbe stata ritrovata impiccata in un casolare, poco distante da dove è stata trovata la bicicletta. La giovane, 22 anni, studentessa universitaria, era scomparsa la sera del 6 gennaio da Padova, facendo perdere ogni traccia di sé dopo essere uscita di casa in bicicletta. Il ritrovamento chiude nel modo più tragico una vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso familiari, amici e un intero territorio. La scomparsa risale alla sera dell'Epifania.

