Annabella Martinelli morta sui colli Euganei | è stata trovata impiccata in un casolare vicino al punto dove aveva lasciato la bici

Annabella Martinelli, giovane di 22 anni di Padova, è stata trovata senza vita sui colli Euganei, impiccata in un casolare vicino al luogo dove aveva lasciato la bici. La scomparsa risaliva al 6 gennaio scorso e le circostanze del suo decesso sono attualmente oggetto di approfondimento. La notizia ha suscitato attenzione e cordoglio nella comunità locale.

Annabella Martinelli è stata trovata morta impiccata, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Il ritrovamento - apprende l'ANSA - è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. Le speranze di ritrovarla in vita sono purtroppo svanite nel primo pomeriggio di giovedì 15 gennaio. Il suo corpo è stato ritrovato in un casolare nella zona impervia dei Colli Euganei che da giorni era oggetto di costanti ricerche da parte di vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari della protezione civile. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause della morte, ma non si esclude possa essersi trattato di un gesto volontario. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Annabella Martinelli morta sui colli Euganei: è stata trovata impiccata in un casolare vicino al punto dove aveva lasciato la bici Leggi anche: Annabella Martinelli morta sui colli Euganei: è stata trovata impiccata vicino al punto dove aveva lasciato la bici Leggi anche: Annabella Martinelli trovata morta sui colli Euganei: si è impiccata vicino al punto dove aveva lasciato la bici Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il giallo di Annabella Martinelli: l'acquisto di una pizza per due, poi la scomparsa e il profilo Facebook chiuso; Scomparsa studentessa di 22 anni, ricerche a Padova e mobilitazione sui social per Annabella Martinelli; Annabella Martinelli, si indaga per sequestro di persona: continuano sui Colli Euganei le ricerche della 22enne scomparsa nel nulla; Ragazza scomparsa da Padova, ritrovata la bici di Annabella Martinelli. Annabella Martinelli trovata morta: il corpo della 22enne scomparsa da nove giorni era sui Colli Euganei - La 22enne, allontanatasi dalla sua abitazione di Padova la sera del 6 gennaio, è stata ... ilgazzettino.it

