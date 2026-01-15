Annabella Martinelli l’ultima testimone | Le ho offerto aiuto ma ha rifiutato e ha proseguito da sola

Una studentessa di Padova è l’ultima testimone a aver visto Annabella Martinelli, scomparsa la sera del 6 gennaio a Teolo. Secondo la testimonianza, l’ultima persona ad aver incontrato Martinelli ha offerto assistenza, ma è stata rifiutata, e la donna è proseguita da sola. Questa testimonianza rappresenta un elemento importante nell’indagine sulla scomparsa.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.