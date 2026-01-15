Annabella Martinelli la ragazza scomparsa in bici nel Padovano ritrovata morta nel bosco

Annabella Martinelli, ragazza di 22 anni scomparsa a Padova la sera dell'Epifania, è stata trovata morta nel bosco vicino alla città. La Procura aveva avviato un'indagine per sequestro di persona, ma successivamente è stato accertato che la giovane si è tolta la vita impiccandosi a un albero, a poca distanza dal punto in cui aveva lasciato la bicicletta.

Annabella Martinelli era sparita da Padova la sera dell'Epifania. La Procura aveva aperto un'inchiesta per sequestro di persona, ma la 22enne è stata trovata impiccata a un albero a poca distanza dal luogo dove aveva lasciato la sua bicicletta. In corso accertamenti sull'accaduto: prima di far perdere le sue tracce, aveva comprato due pizze.

