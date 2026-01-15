Annabella Martinelli è stata trovata morta | il corpo impiccato in una zona dei Colli Euganei

Annabella Martinelli è stata trovata senza vita, impiccata in una zona dei Colli Euganei. La vicenda presenta ancora molte zone d’ombra, tra cui i motivi del suo gesto e i dettagli delle ultime ore. Prima di scomparire, la giovane avrebbe acquistato due pizze da asporto e una bottiglia di acqua, elementi che potrebbero fornire spunti utili alle indagini. Restano ancora molte domande senza risposta sulla sua scomparsa.

I punti oscuri di questa vicenda, però, restano ancora numerosi. La giovane poco prima di sparire avrebbe acquistato due pizze da asporto e una bottiglia di acqua. Avrebbe dovuto condividerle con qualcuno? Inoltre, risulta che poco dopo le 23 il suo smartphone sia stato spento definitivamente e, ancora prima, il suo profilo Facebook sarebbe stato eliminato.

Annabella Martinelli è morta, la 22enne è stata trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei - Finale terribile: è stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. ilmattino.it

Annabella Martinelli, ritrovata morta la ragazza scomparsa a Padova da 9 giorni - Il corpo della 22enne era in una zona dei Colli Euganei non lontano da dove era stata rintracciata la sua bici ... ilfattoquotidiano.it

È stata trovata senza vita Annabella Martinelli. Il corpo della 22enne, scomparsa nel Padovano, è stato rinvenuto nei pressi della sua bicicletta abbandonata. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. facebook

Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona: continuano le ricerche a tappeto per trovare la 22enne x.com

