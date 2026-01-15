Annabella Martinelli è morta | la 22enne di Padova è stata trovata impiccata in un casolare
Annabella Martinelli, giovane studentessa di 22 anni di Padova, è stata trovata senza vita sui Colli Euganei, nelle vicinanze del luogo dove era stata ritrovata la sua bicicletta. La scomparsa, avvenuta il 6 gennaio, ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. Le circostanze della morte stanno ancora investigando le autorità, mentre familiari e amici piangono la giovane vittima.
"Le ha chiesto se avesse bisogno di aiuto, se la catena fosse caduta o se volesse un passaggio. Lo ha fatto più volte, almeno tre, ma ogni volta la risposta è stata un rifiuto" Caso Annabella Martinelli, parla una testimone facebook
Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona: continuano le ricerche a tappeto per trovare la 22enne x.com
