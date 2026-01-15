Annabella Martinelli è morta | la 22enne di Padova è stata trovata impiccata in un casolare

Annabella Martinelli, giovane studentessa di 22 anni di Padova, è stata trovata senza vita sui Colli Euganei, nelle vicinanze del luogo dove era stata ritrovata la sua bicicletta. La scomparsa, avvenuta il 6 gennaio, ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. Le circostanze della morte stanno ancora investigando le autorità, mentre familiari e amici piangono la giovane vittima.

Annabella Martinelli, studentessa 22enne di Padova scomparsa dal 6 gennaio, è stata trovata morta impiccata sui Colli Euganei, vicino al luogo in cui era stata ritrovata la sua bicicletta. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

