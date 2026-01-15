Annabella Martinelli è morta il corpo della 22enne trovato in un casolare nel bosco | la studentessa era sparita il 6 gennaio
Annabella Martinelli, giovane studentessa di 22 anni di Padova, è stata trovata impiccata in un casolare nel bosco, dopo essere scomparsa il 6 gennaio. La notizia, comunicata il 15 gennaio, chiude un caso che aveva suscitato grande attenzione nella comunità locale. Le autorità stanno conducendo le indagini per fare luce sulle circostanze del suo decesso.
Padova, 15 gennaio 2025 – È stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Il ritrovamento è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. Sul posto si sta recando il Procuratore della repubblica di Padova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Annabella Martinelli trovata morta nel bosco sui Colli Euganei. Era sparita 9 giorni fa
Leggi anche: Sparita nel nulla Annabella Martinelli, studentessa dell’Università di Bologna. Le ricerche e l'appello della famiglia
Annabella Martinelli trovata morta: il corpo della 22enne scomparsa da nove giorni era sui Colli Euganei - La 22enne, allontanatasi dalla sua abitazione di Padova la sera del 6 gennaio, è stata ... ilgazzettino.it
Annabella Martinelli è morta: la 22enne di Padova è stata trovata impiccata - Annabella Martinelli, studentessa 22enne di Padova scomparsa dal 6 gennaio, è stata trovata morta impiccata sui Colli Euganei, vicino al luogo in cui ... fanpage.it
Annabella Martinelli trovata senza vita nel bosco sui Colli Euganei - La studentessa 22enne Annabella Martinelli si era allontanata di casa con la bicicletta, poi ritrovata a una ventina di km parcheggiata con il lucchetto. corrieredelveneto.corriere.it
"Le ha chiesto se avesse bisogno di aiuto, se la catena fosse caduta o se volesse un passaggio. Lo ha fatto più volte, almeno tre, ma ogni volta la risposta è stata un rifiuto" Caso Annabella Martinelli, parla una testimone facebook
Annabella Martinelli, la procura di Padova indaga per sequestro di persona: continuano le ricerche a tappeto per trovare la 22enne x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.