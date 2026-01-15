Annabella Martinelli, giovane studentessa di 22 anni di Padova, è stata trovata impiccata in un casolare nel bosco, dopo essere scomparsa il 6 gennaio. La notizia, comunicata il 15 gennaio, chiude un caso che aveva suscitato grande attenzione nella comunità locale. Le autorità stanno conducendo le indagini per fare luce sulle circostanze del suo decesso.

Padova, 15 gennaio 2025 – È stata trovata impiccata Annabella Martinelli, la 22enne di Padova che era scomparsa dal 6 gennaio scorso. Il ritrovamento è avvenuto in una zona dei Colli Euganei a poca distanza da dove era stata recuperata la sua bicicletta. Sul posto si sta recando il Procuratore della repubblica di Padova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Annabella Martinelli è morta, il corpo della 22enne trovato in un casolare nel bosco: la studentessa era sparita il 6 gennaio

Leggi anche: Annabella Martinelli trovata morta nel bosco sui Colli Euganei. Era sparita 9 giorni fa

Leggi anche: Sparita nel nulla Annabella Martinelli, studentessa dell’Università di Bologna. Le ricerche e l'appello della famiglia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Annabella Martinelli trovata morta: il corpo della 22enne scomparsa da nove giorni era sui Colli Euganei - La 22enne, allontanatasi dalla sua abitazione di Padova la sera del 6 gennaio, è stata ... ilgazzettino.it