Annabella i biglietti d’addio e quei disegni nel quaderno | la drammatica verità nello zaino Il corpo trovato a 1 chilometro dalla bici

A Padova, si indaga sulla scoperta di un corpo rinvenuto a circa un chilometro dalla bici. Nello zaino sono stati trovati bigliettini che rivelano intenzioni di autolesionismo, evidenziando una situazione di forte disagio. La vicenda apre un’attenzione sulla tutela della salute mentale e sulla necessità di intervenire tempestivamente in casi di crisi.

Padova – La parola fine era già scritta: nello zaino, riporta l’ Ansa, sarebbero stati trovati i bigliettini in cui manifestava il desiderio di farla finita. Nel taccuino ci sarebbero disegni di animali e altre forme astratte. Altri appunti, compatibili con l’idea di un addio solitario, sarebbero stati rintracciati a casa. "Allo stato non ci sono elementi per ipotizzare responsabilità nei confronti di terze persone. Al momento l'ipotesi più plausibile è che si sia trattato di un suicidio ", ha spiegato il procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli. Annabella si sarebbe tolta la vita notte gelida tra il 6 e il 7 gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Annabella, i “biglietti d’addio” e quei “disegni nel quaderno”: la drammatica verità nello zaino. Il corpo trovato a 1 chilometro dalla bici Leggi anche: Annabella, i biglietti d’addio e quei disegni nel quaderno: la drammatica verità nello zaino. Il corpo a 1 chilometro dalla bici Leggi anche: Annabella, i biglietti d’addio e quei disegni nel quaderno: la drammatica verità nello zaino Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Annabella, i biglietti d’addio e quei disegni nel quaderno: la drammatica verità nello zaino - Padova, la studentessa 22enne Annabella Martinelli trovata morta impiccata a un albero nel bosco di Teolo. ilrestodelcarlino.it

