Annabella i biglietti d’addio e quei disegni nel quaderno | la drammatica verità nello zaino Il corpo a 1 chilometro dalla bici

Annabella aveva lasciato segni evidenti nel suo zaino, tra biglietti d’addio e disegni nel quaderno. La scoperta di questi scritti, insieme al corpo rinvenuto a circa un chilometro dalla bici, ha portato alla luce una dolorosa verità. La vicenda apre uno sguardo sulla sofferenza nascosta e sulle parole non dette, lasciando emergere un quadro di fragilità e dolore.

Padova – La parola fine era già scritta: nello zaino sono stati trovati i bigliettini in cui manifestava il desiderio di farla finita. Nel taccuino ci sono disegni di animali e altre forme astratte. Altri appunti, compatibili con l’idea di un addio solitario, sono stati rintracciati a casa. "Allo stato non ci sono elementi per ipotizzare responsabilità nei confronti di terze persone, e al momento l'ipotesi più plausibile che si sia trattato di un suicidio ", ha spiegato il procuratore capo di Padova, Angelantonio Racanelli. Annabella Martinelli è morta, il corpo della 22enne trovato nel bosco: la studentessa era sparita il 6 gennaio Dove è stato trovato il corpo di Annabella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Annabella, i biglietti d’addio e quei disegni nel quaderno: la drammatica verità nello zaino. Il corpo a 1 chilometro dalla bici Leggi anche: Annabella, i biglietti d’addio e quei disegni nel quaderno: la drammatica verità nello zaino Leggi anche: Annabella Martinelli trovata impiccata nel Padovano: trovati nello zaino biglietti in cui annuncia il suicidio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Annabella, i biglietti d’addio e quei disegni nel quaderno: la drammatica verità nello zaino - Padova, la studentessa 22enne Annabella Martinelli trovata morta impiccata a un albero nel bosco di Teolo. ilrestodelcarlino.it

