Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni di carcere per l'omicidio di Nada Cella, la segretaria di 25 anni trovata morta il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco. La Corte d'assise di Genova ha inoltre ritenuto il professionista colpevole di favoreggiamento. Per i giudici della Corte d'Assise sarebbe stata Cecere, ormai ex insegnante, a massacrare la 25enne nello studio di Chiavari dove poi è stata trovata morta. Secondo l'accusa, Cecere ha colpito materialmente Nada Cella perché gelosa. Per la pm, Anna Lucia Cecere ha una "indole instabile che si sposa perfettamente con il delitto. 🔗 Leggi su Today.it

