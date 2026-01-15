Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni di carcere per l' omicidio di Nada Cella

Da today.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni di carcere per l’omicidio di Nada Cella, la segretaria di 25 anni trovata morta il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco. La sentenza conclude un lungo procedimento giudiziario legato a un caso che ha attirato l’attenzione pubblica e mediática. La vicenda si inserisce in un contesto di approfondimento sulle dinamiche di cronaca nera degli anni ’90.

Anna Lucia Cecere è stata condannata a 24 anni di carcere per l'omicidio di Nada Cella, la segretaria di 25 anni trovata morta il 6 maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco. La Corte d'assise di Genova ha inoltre ritenuto il professionista colpevole di favoreggiamento. Per i giudici della Corte d'Assise sarebbe stata Cecere, ormai ex insegnante, a massacrare la 25enne nello studio di Chiavari dove poi è stata trovata morta. Secondo l'accusa, Cecere ha colpito materialmente Nada Cella perché gelosa. Per la pm, Anna Lucia Cecere ha una "indole instabile che si sposa perfettamente con il delitto. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Omicidio Nada Cella, condannata a 24 anni Anna Lucia Cecere

Leggi anche: Omicidio Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

anna lucia cecere 232Omicidio Nada Cella, Anna Lucia Cecere colpevole: condannata a 24 anni, 2 anni a Marco Soracco - Anna Lucia Cecere &#232; stata condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella avvenuta a Chiavari nel 1996. primocanale.it

anna lucia cecere 232Omicidio Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni - Anna Lucia Cecere, ex insegnante 56enne, &#232; stata condannata a 24 anni per l'omicidio di Nada Cella, segretaria uccisa il 6 maggio 1996 a Chiavari. tg24.sky.it

anna lucia cecere 232Nada Cella, Anna Lucia Cecere condannata a 24 anni di carcere per l'omicidio. Due anni a Marco Soracco per favoreggiamento - A trent'anni dall'omicidio di Nada Cella, &#232; arrivata la sentenza e la condanna di Anna Lucia Cecere. ilmessaggero.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.