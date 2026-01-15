Animal Crossing | New Horizons è ora disponibile l’Update 3.0 gratis con tante novità

L'Update 3.0 di Animal Crossing: New Horizons è ora disponibile gratuitamente, con numerose novità. Nintendo ha rilasciato anticipatamente questa versione, che può essere scaricata dal 14 gennaio, un giorno prima della data ufficiale. L'aggiornamento introduce contenuti e miglioramenti per arricchire l’esperienza di gioco dei fan del titolo.

Nintendo ha anticipato i tempi: il corposo Update 3.0 gratuito di Animal Crossing: New Horizons è già scaricabile dal 14 gennaio, un giorno prima della data ufficiale. L’aggiornamento segna un ritorno importante per il titolo dopo anni di attività limitata sul fronte dei contenuti e punta a riportare molti giocatori sull’isola con novità sostanziali. Il supporto completo a Nintendo Switch 2, invece, segue la tabella ufficiale e debutta dal 15 gennaio. L’aggiornamento gratuito è disponibile sia su Nintendo Switch sia su Nintendo Switch 2 e introduce un pacchetto di contenuti pensato per espandere le attività quotidiane. 🔗 Leggi su Game-experience.it

