Animal Crossing | New Horizons è ora disponibile l’Update 3.0 gratis con tante novità
L'Update 3.0 di Animal Crossing: New Horizons è ora disponibile gratuitamente, con numerose novità. Nintendo ha rilasciato anticipatamente questa versione, che può essere scaricata dal 14 gennaio, un giorno prima della data ufficiale. L'aggiornamento introduce contenuti e miglioramenti per arricchire l’esperienza di gioco dei fan del titolo.
Nintendo ha anticipato i tempi: il corposo Update 3.0 gratuito di Animal Crossing: New Horizons è già scaricabile dal 14 gennaio, un giorno prima della data ufficiale. L’aggiornamento segna un ritorno importante per il titolo dopo anni di attività limitata sul fronte dei contenuti e punta a riportare molti giocatori sull’isola con novità sostanziali. Il supporto completo a Nintendo Switch 2, invece, segue la tabella ufficiale e debutta dal 15 gennaio. L’aggiornamento gratuito è disponibile sia su Nintendo Switch sia su Nintendo Switch 2 e introduce un pacchetto di contenuti pensato per espandere le attività quotidiane. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Animal Crossing: New Horizons si aggiorna, il supporto Switch 2 è disponibile da oggi - Annunciato lo scorso ottobre, il processo di aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons si è concluso oggi con il rilascio della versione per Switch 2, ora disponibile sia in versione digitale che ... msn.com
Animal Crossing: New Horizons disponibile su Nintendo Switch 2 in concomitanza con l’aggiornamento gratuito - Animal Crossing: New Horizons si aggiorna oggi con un aggiornamento gratuito alla versione 3. akibagamers.it
Animal Crossing: New Horizons celebra i 25 anni con l’update 3.0 e la Nintendo Switch 2 Edition - Animal Crossing: New Horizons si prepara a un ritorno in grande stile in occasione del 25° anniversario della serie. megamodo.com
Nintendo Switch. . Vivi la tua isola in ancora più modi con Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition, ora disponibile! facebook
#AnimalCrossingNewHorizons – Nintendo Switch 2 Edition Upgrade Pack è disponibile per il preordine su Instant Gaming con uno sconto del 16%. x.com
