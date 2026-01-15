L’aggiornamento 3.0 di Animal Crossing: New Horizons, uscito a gennaio 2026, introduce nuove opportunità di personalizzazione attraverso contenuti crossover ufficiali. In particolare, è possibile sbloccare oggetti ispirati a The Legend of Zelda, arricchendo l’esperienza di gioco con elementi a tema. Questa guida spiega come ottenere e utilizzare questi oggetti, offrendo istruzioni chiare e precise per i giocatori interessati alle novità dell’update.

Con l’aggiornamento 3.0 di Animal Crossing: New Horizons, pubblicato a gennaio 2026, Nintendo ha ampliato in modo significativo i contenuti crossover ufficiali. Tra tutti, quello dedicato a The Legend of Zelda è uno dei più ricchi, sia per quantità di oggetti sia per possibilità di personalizzazione dell’isola. Il crossover include 28 oggetti esclusivi, oltre a personaggi iconici invitabili come abitanti. Tuttavia, nulla è disponibile automaticamente: tutto deve essere sbloccato seguendo procedure precise. Come invitare i personaggi di Zelda sull’isola. L’aggiornamento 3.0 permette di far trasferire sull’isola Tulin e Mineru, personaggi ispirati a Tears of the Kingdom. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Animal Crossing New Horizons 3.0: Come sbloccare gli oggetti di The Legend of Zelda

Leggi anche: Animal Crossing New Horizons: Come invitare e gestire gli abitanti

Leggi anche: Update animal crossing: new horizons 3.0 delude gli appassionati ndintendo sbagliacela strada

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Animal Crossing: New Horizons, sale l'attesa per upgrade su Nintendo Switch 2 e aggiornamento 3.0 gratis; L'aggiornamento 3.0 di Animal Crossing: New Horizons è pronto; Animal Crossing, l'update 3.0 è disponibile in anticipo gratis; Animal Crossing New Horizons, aggiornamento 3.0: quando esce e cosa aspettarsi.

Animal Crossing New Horizons 3.0: Come sbloccare personaggi e oggetti di The Legend of Zelda - 0 di Animal Crossing: New Horizons, pubblicato a gennaio 2026, ha introdotto numerosi crossover ufficiali con altri universi Nintendo. techgaming.it