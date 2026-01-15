In occasione del 25° anniversario della serie, Animal Crossing arriva su Switch 2 con nuove funzionalità e miglioramenti. Nonostante gli anni trascorsi dal suo debutto, il titolo rimane un punto di riferimento per gli appassionati, offrendo un’esperienza rinnovata e coinvolgente. La versione per Switch 2 promette di consolidare ulteriormente il successo della saga, mantenendo fede alle aspettative dei fan di lunga data.

(Adnkronos) – Nonostante siano trascorsi diversi anni dal debutto, Animal Crossing: New Horizons continua a rappresentare un pilastro fondamentale dell'ecosistema Nintendo. Con quasi cinquanta milioni di copie distribuite, il titolo si posiziona stabilmente come il secondo software più venduto sulla piattaforma ibrida, superato soltanto dal colosso Mario Kart 8 Deluxe. In occasione del venticinquesimo anniversario . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Animal Crossing si aggiorna e arriva anche su Switch 2

Leggi anche: Animal Crossing 3.0 Update e Switch 2 Upgrade: differenze principali e novità

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Animal Crossing: New Horizons, sale l'attesa per upgrade su Nintendo Switch 2 e aggiornamento 3.0 gratis; Animal Crossing New Horizons, aggiornamento 3.0: quando esce e cosa aspettarsi; Animal Crossing, l'update 3.0 arriva in anticipo!; Animal Crossing, l'update 3.0 è disponibile in anticipo gratis.

Animal Crossing arriva su Switch 2 per i 25 anni della serie, tutte le novità - L'ultimo capitolo della serie celebra i venticinque anni del franchise con un massiccio aggiornamento gratuito e un upgrade tecnico per la nuova console Nintendo, introducendo hotel, nuove isole e fun ... adnkronos.com

Animal Crossing: New Horizons disponibile su Nintendo Switch 2 in concomitanza con l’aggiornamento gratuito - Animal Crossing: New Horizons si aggiorna oggi con un aggiornamento gratuito alla versione 3. akibagamers.it