Angelo Napolitano non si ferma dopo i sequestri | Dovete andare a Cardito Nola e presto anche a Casalnuovo

Angelo Napolitano, noto TikToker, annuncia l'apertura di un nuovo punto vendita Napolitano Store a Casalnuovo, nonostante i recenti sequestri delle sue aziende seguiti a un intervento della Guardia di Finanza. In un video sui social, Napolitano invita i clienti a visitare anche le sedi di Cardito e Nola, mantenendo così l’attività in continuità nonostante le difficoltà.

Il tik toker Angelo Napolitano, nonostante i sequestri che hanno colpito le sue aziende ieri, dopo il blitz della guardia di finanza, in un video pubblicato sui social annuncia l'imminente apertura di un nuovo punto vendita Napolitano store a Casalnuovo, dando anche informazioni alla sua clientela di dove è possibile trovare ancora punti vendita attivi: “Resteremo chiusi 15-20 giorni, però nel frattempo dovete andare o a Cardito sul corso Italia numero 10 o al Cis di Nola isola 6. Io venerdì o al massimo lunedì tornerò attivo anche qui a Casalnuovo”. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito ieri un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nola, avente ad oggetto l'intero compendio aziendale della società di Napolitano Store con sede a Casalnuovo, impegnata nel commercio di elettrodomestici e di telefoni cellulari. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

