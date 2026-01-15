Angela Storti, atleta cortonese, ha recentemente concluso la sua prova di Ironman a Bahrein, un risultato che rappresenta per lei un importante traguardo personale. Non si trattava di un obiettivo prestabilito, ma di un percorso di impegno e determinazione che le ha permesso di raggiungere questa significativa tappa. La sua esperienza testimonia come la passione e la costanza possano portare a risultati significativi, anche senza un sogno definito fin dall'inizio.

Quando ha tagliato il traguardo in Bahrein, la cortonese Angela Storti non stava inseguendo un sogno preciso. Voleva solo chiudere una stagione lunga e impegnativa, iniziata mesi prima tra sveglie all’alba, chilometri macinati spesso in solitudine e un equilibrio quotidiano da costruire tra lavoro, famiglia e allenamenti. E invece quella gara, corsa quasi senza aspettative, le ha consegnato molto di più: il secondo posto di categoria all’ Ironman 70.3 Bahrein e soprattutto la qualificazione al mondiale Ironman 70.3, in programma il 12 settembre a Nizza. Il mezzo Ironman – 1.900 metri di nuoto, 90 chilometri di bici e 21,097 di corsa – è una prova che richiede lucidità, gestione e conoscenza di sé. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Angela regina di Ironman: "Ho realizzato un sogno"

Leggi anche: Dal barcone all’apertura dello studio estetico: “Ho realizzato il mio sogno”

Leggi anche: Vergara e l'esordio da titolare al Maradona: "Ho realizzato il sogno che tutti i ragazzi di Napoli hanno"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Angela regina di Ironman: Ho realizzato un sogno.

Il ritorno di Angela Hewitt regina del pianoforte e di Bach dlvr.it/TQJDLg @LaStampa x.com

Angela De Angelis. Flow Loris · Lumina. Le reginelle trafilate al bronzola regina della pasta Le Reginelle sono una tipologia di pasta trafilata al bronzo, originaria del Sud Italia, in particolare in Campania e Puglia. Sono conosciute anche con altri nomi: Fre facebook