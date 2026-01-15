Andrea Dallavilla la classe non è acqua

Andrea Dallavilla rappresenta una delle figure più stimate nel panorama rally italiano. Con una carriera caratterizzata da professionalità, esperienza e costante dedizione, ha saputo adattarsi nel tempo senza perdere la propria competitività. La sua presenza nel mondo delle corse testimonia un impegno duraturo e una passione autentica per lo sport, rendendolo un punto di riferimento nel settore.

