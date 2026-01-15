Andrea Dallavilla la classe non è acqua
Andrea Dallavilla rappresenta una delle figure più stimate nel panorama rally italiano. Con una carriera caratterizzata da professionalità, esperienza e costante dedizione, ha saputo adattarsi nel tempo senza perdere la propria competitività. La sua presenza nel mondo delle corse testimonia un impegno duraturo e una passione autentica per lo sport, rendendolo un punto di riferimento nel settore.
Andrea Dallavilla resta una delle figure più rispettate del rally italiano, simbolo di professionalità, esperienza e dedizione, capace di attraversare epoche diverse mantenendo intatta la propria competitività. L’esordio in gara avviene nel 1988, stagione in cui Andrea Dallavilla debutta con una Peugeot 205 Rallye da 1300 centimetri cubici. Andrea Dallavilla, nato a Brescia il 7. 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Andrea Dallavilla: "Loeb mi ha tolto un Mondiale, ma ho saputo impensierirlo" - Un'amore vissuto prima come semplice spettatore, cercando di carpire i segreti dei suoi idoli; poi da protagonista assoluto ... gazzetta.it
RallyItalia.net. . Torniamo indietro di 30 anni al Rallye Sanremo, Sanremo Rally Storico, Rally delle Palme, Coppa dei Fiori 1995 PS 13 - 15 Piaggia-Upega Franco Cunico Piero Liatti Miki Biasion Andrea Dallavilla "Pucci" Grossi Gustavo Trelles Patrick Snije facebook
