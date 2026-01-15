Andrea Bocelli alla cerimonia d’apertura delle olimpiadi di Milano Cortina

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Andrea Bocelli sarà tra i principali protagonisti. L’evento si svolgerà a Milano, segnando l’inizio di questa importante manifestazione sportiva internazionali. La presenza del noto tenore sottolinea l’importanza culturale e musicale dell’evento, offrendo un momento di riflessione e condivisione per gli spettatori presenti e quelli che seguiranno le gare in tutto il mondo.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 a Milano vedrà come protagonista Andrea Bocelli. La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 vedrà come guest star Andrea Bocelli. Il tenore di Lajatico è tra gli artisti italiani più conosciuti e amati al Mondo ed è stato scelto per rappresentare la nostra musica in un appuntamento così prestigioso. L'annuncio di Bocelli arriva pochi giorno dopo quello di Laura Pausini. La cantante romagnola, in procinto di debuttare con il tour mondiale e di pubblicare il nuovo album di cover Io canto 2, sarà presente il 6 febbraio al Meazza di Milano, per poi trasferirsi all'Ariston per preparare il Festival di Sanremo, nei panni di co-conduttrice.

