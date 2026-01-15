Ancora uno sciopero | pullman fermi per 24 ore anche a Monza e Brianza

A causa dello sciopero indetto dall'organizzazione sindacale AL Cobas, i servizi di trasporto pubblico saranno sospesi per 24 ore, coinvolgendo anche i lavoratori della Net di Monza. La misura interessa sia Monza che la provincia di Brianza, causando possibili disagi agli utenti. Si consiglia di verificare eventuali variazioni o alternative prima di programmare gli spostamenti.

Monzesi e brianzoli restano a piedi. L’organizzazione sindacale AL Cobas ha proclamato uno sciopero aziendale di 24 ore che interesserà anche i lavoratori della Net di Monza.Gli orariLo sciopero è indetto per la giornata di oggi, giovedì 15 gennaio. A Monza l’agitazione del personale viaggiante e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Ancora uno sciopero di 24 ore: fermi i treni anche a Monza e in Brianza

