Un paziente di Ancona ha trascorso otto ore in pronto soccorso senza ricevere assistenza, fino a stendersi a terra per protesta. Un ex consigliere comunale di Senigallia evidenzia le criticità del sistema, sottolineando che le dimissioni sono state firmate quasi 11 ore dopo l'ingresso in ospedale. Questo episodio mette in luce le difficoltà e i ritardi presenti nelle strutture sanitarie della regione.

Si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Ancona poco dopo le 8 del mattino e all'accettazione gli viene assegnato un codice arancione. Otto ore dopo Franco, un uomo di 60 anni, non era ancora stata trovata una barella sulla quale sdraiarsi. Il paziente, affetto da un tumore al colon, è riuscito a resistere stando seduto per tre ore dopodiché i dolori dovuti alla posizione seduta si sono fatti sempre più forti e l'uomo, aiutato dalla moglie che era con lui, si è sdraiato per terra. L'uomo, paziente oncologico già operato per un tumore al colon, è stato colpito nuovamente dalla malattia e a causa di quest'ultima sta male. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ancona, senza barella per 8 ore in pronto soccorso: malato si stende per terra

