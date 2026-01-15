Ancona cambia metodo | dal 2026 nei nidi comunali arriva il modello svedese con i genitori in aula durante l’inserimento
A partire dal 2026, il Comune di Ancona introdurrà il modello svedese nei nidi comunali, permettendo ai genitori di essere presenti in aula durante i primi inserimenti. Questa iniziativa mira a facilitare un distacco più sereno per i bambini e a coinvolgere maggiormente le famiglie nel processo di inserimento. Un cambiamento che riflette un approccio più attento alle esigenze dei piccoli e delle loro famiglie.
Il Comune di Ancona adotterà dal 2026 il modello svedese nei nidi, consentendo ai genitori di partecipare attivamente in aula durante i primi giorni di inserimento per favorire un distacco graduale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Ambientamento nei nidi: il metodo nord-europeo applicato per la prima volta dal Comune di Ancona
Leggi anche: Porte aperte nei nidi comunali: open day a Udine per le famiglie
Capitale Italiana del Mare 2026: Ancona lancia l'avviso pubblico per i progetti di valorizzazione dell'identità marinara; Ancona, sfida per il mare, una corsa contro il tempo: progetti entro il 15 gennaio; Ancona: “Carlo Maratti e l’incisione”. Una mostra nel IV centenario della nascita dell’artista; Vogliamo lavorare alla Senigallia del futuro.
Ambientamento partecipato nei nidi, il Comune di Ancona sperimenta il metodo - Per la prima volta il Comune di Ancona adotta l'ambientamento partecipato nei nidi, un metodo utilizzato nei Paesi nordeuropei, in particolare in Svezia, che prevede una presenza attiva del genitore n ... ansa.it
Ancona, lavori, ecco il bazooka da 8,5 milioni. Silvetti: «E così la città cambia volto» - Il sindaco Silvetti la chiama «forza propulsiva», per l’assessore ai Lavori pubblici Tombolini «mai prima si è fatto meglio». corriereadriatico.it
Questa settimana al #CinemAzzurro e al #cinemateatroitaliancona si cambia spesso atmosfera, ma non la voglia di buon cinema. La programmazione mette insieme novità, grandi autori e qualche appuntamento speciale, con film molto diversi tra loro ma acc facebook
Cantiere in piazza della Repubblica: cambia la viabilità | Cronache Ancona x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.