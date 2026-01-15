Ancona cambia metodo | dal 2026 nei nidi comunali arriva il modello svedese con i genitori in aula durante l’inserimento

A partire dal 2026, il Comune di Ancona introdurrà il modello svedese nei nidi comunali, permettendo ai genitori di essere presenti in aula durante i primi inserimenti. Questa iniziativa mira a facilitare un distacco più sereno per i bambini e a coinvolgere maggiormente le famiglie nel processo di inserimento. Un cambiamento che riflette un approccio più attento alle esigenze dei piccoli e delle loro famiglie.

Il Comune di Ancona adotterà dal 2026 il modello svedese nei nidi, consentendo ai genitori di partecipare attivamente in aula durante i primi giorni di inserimento per favorire un distacco graduale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

