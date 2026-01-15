Anaao | Su superamento incompatibilità nessuna riforma senza i professionisti

Il commento di Anaao sottolinea l’importanza di coinvolgere i professionisti nella discussione sulle riforme, evidenziando che nessuna modifica significativa può essere attuata senza il loro contributo. La richiesta di un’analisi approfondita, come manifestato durante la conferenza stampa di oggi da parte di Forza Italia, riflette la necessità di un dialogo serio e condiviso per garantire interventi efficaci e condivisi nel settore sanitario.

Roma, 15 gen. (Adnkronos Salute) - "La conferenza stampa promossa oggi da Forza Italia richiede una approfondita analisi. Non basta sancire l'abolizione delle incompatibilità del rapporto di lavoro dei medici e dirigenti sanitari, ma occorre ridisegnare e riscrivere le regole, valutando pro e contro e occorrono garanzie di salvaguardia del professionista. Altrimenti si rischia una deregulation". Così Pierino Di Silverio, segretario nazionale del sindacato della dirigenza medica Anaao-Assomed. "Per i medici ospedalieri e dirigenti sanitari - spiega - a proposito di incompatibilità è prioritario affrontare il tema della flessibilità dell'intramoenia, delle carriere e della flessibilità dell'orario di lavoro, oggi inesistente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

