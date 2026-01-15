Amici anticipazioni 18 gennaio | ospiti giudici classifiche attenzione spoiler

Il 18 gennaio, Amici torna su Canale 5 con nuove anticipazioni. La registrazione del 15 gennaio a Roma ha svelato dettagli sugli ospiti, i giudici e le classifiche, offrendo uno sguardo sulle dinamiche della prossima puntata. Ecco cosa aspettarsi, con tutte le informazioni utili e gli spoiler sulla scena del talent di Maria De Filippi.

Giovedì 15 gennaio, a Roma, è stato registrato un nuovo appuntamento di Amici. Il programma condotto da Maria De Filippi torna in onda con una nuova puntata ricca di dinamiche. Ad anticiparle è SuperGuidaTv: dai giudici agli ospiti fino alle temute classifiche. Ecco cosa c'è da sapere sul prossimo appuntamento del talent show targato Canale 5. Se la scorsa puntata i giudici erano stati i professori stessi, stavolta si torna alla tradizionale formula con i giudici esterni. Per il canto è arrivato Brunori Sas (che dovrà giudicare gli inediti, perché la gara verterà su quello), mentre il ballo Rossella Brescia. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Amici, anticipazioni 11 gennaio: due eliminazioni, ospiti, sorpresa giudici, classifiche Leggi anche: Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 18 gennaio 2026: ospiti e news | Spoiler Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Amici 25, anticipazioni puntata dell'11 gennaio 2026: due allieve eliminate, un nuovo ingresso e gli ospiti; Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 18 gennaio: Opi affronta Anna Pettinelli, nuovi scontri in studio; Amici 25: rivincita di Flavia e Opi su Anna Pettinelli che sbotta con Rudy Zerbi: “Tu sei pazzo”; Amici 25, spoiler registrazione 11 gennaio: due eliminazioni shock, classifica di canto e ballo ed esito delle sfide. Anticipazioni Amici di Maria De Filippi 18 gennaio: gli ospiti - Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi secondo le anticipazioni per la puntata del 18 gennaio 2026? superguidatv.it

