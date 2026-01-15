Ambulatorio veterinario di San Giorghio del Sannio le precisazioni dell’Asl

L’Ambulatorio Veterinario di San Giorgio del Sannio, gestito dall’ASL, ha recentemente subito alcune modifiche nelle sue attività. Per chiarire eventuali dubbi e garantire un’informazione accurata, di seguito vengono fornite le precisazioni ufficiali riguardanti la rimodulazione del presidio. Questo intervento mira a mantenere un servizio efficace e trasparente per la comunità locale.

In merito a notizie diffuse a mezzo stampa riguardo la rimodulazione delle attività del Presidio Ambulatoriale Veterinario (PAV) di San Giorgio del Sannio, si ritiene necessario fornire alcune precisazioni al fine di ristabilire una corretta informazione. "La decisione di rimodulare l'apertura del PAV nel fine settimana non è stata assunta in modo unilaterale, ma è stata oggetto di una specifica riunione di confronto alla quale hanno partecipato le Organizzazioni Sindacali di categoria, i responsabili della UOC e della UOS di Sanità Animale e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione.

