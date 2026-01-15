Luino, il suo paese, era per lui un luogo speciale che visitava ogni settimana. Amava il suo carattere autentico e il suo paesaggio, ma allo stesso tempo scherzava sulla sua familiarità. Per lui, mantenere una certa distanza era il modo migliore per conservare il fascino di Luino, un luogo che considerava parte integrante della sua vita senza lasciarsi sopraffare dalla quotidianità.

«Amo molto questo mio paese. Ci torno una volta alla settimana. Se ci abitassi perderebbe il suo fascino. Ritornare circa una volta alla settimana è un'emozione che si rinnova ogni volta, come ritrovare un'amante». Piero Chiara e Luino, un legame indissolubile ma non sempre sereno: fatto di slanci amorosi e critiche impietose, attimi di felicità e lunghi momenti di tedio, desideri e rimpianti. Proprio come un duraturo rapporto amoroso. Lo scrittore nacque nel 1913 nel paese sulla sponda lombarda del lago Maggiore ma visse quasi sempre altrove: da bambino in collegio a Verbania e Arona, da studente (svogliato) a Novara, per poi sbarcare il lunario a Roma, Napoli, Nizza e Milano prima di vincere un concorso per aiuto cancelliere in Friuli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Amava molto Luino. Per questo la prendeva in giro

Leggi anche: Elodie: "Ho i piedi molto grandi, porto il 41. Questo mi fa molto sorridere, sono autoironica"

Leggi anche: Ornella Vanoni, il saluto di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto: «Ha masticato la vita a bocconi grossi. Lei amava abbracciare, diceva che questo stringere sosteneva le persone»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Amava molto Luino. Per questo la prendeva in giro.

Amava molto Luino. Per questo la prendeva in giro - Ritornare circa una volta alla settimana è un'emozione che si rinnova ogni volta, come ritrova ... ilgiornale.it